У центральній частині Тернополя запроваджується заборона на рух електросамокатів і мопедів.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

“У Тернополі вводиться заборона на рух легких персональних електричних транспортних засобів (електросамокати, сігвеї, гіроскутери, електровелосипеди тощо), а також механічного транспорту (мотоцикли, мопеди, скутери, квадроцикли, легка комерційна техніка тощо) в пішохідній зоні центральної частини міста”, — зазначили в ТМР.

Обмеження діятимуть в межах пішохідної зони від перехрестя вул. Руська – бульвар Тараса Шевченка (поблизу ЦУМу) до Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка, включно з Алеєю пам’яті «Незламні» і так званою «тернопільською стометрівкою».

‘Рішення ухвалив виконавчий комітет через численні скарги мешканців. Користувачі легких персональних електричних та механічних транспортних засобів створювали небезпеку для пішоходів у зоні з інтенсивним рухом людей”, — пояснили в міській раді.

У зоні заборони будуть встановлені відповідні дорожні знаки.

Контроль за дотриманням обмежень здійснюватимуть управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради, Тернопільське райуправління поліції ГУНП в Тернопільській області, управління патрульної поліції в Тернопільській області.

У міськраді додали, що обмеження на пересування на електросамокатах та інших легких персональних транспортних засобах тротуарами і пішохідними зонами у центральних частинах міста наразі масово запроваджують не лише в Україні, а й у Європі.