Згідно з вказівкою НЕК “Укренерго” 18 березня на Тернопільщині діятиме графік погодинних відключень електроенергії (ГПВ).

Про це повідомили в АТ “Тернопільобленерго”.

Переглянути актуальний графік та дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, можна на офіційному сайті «Тернопільобленерго» у розділі «Графік погодинних відключень» або за посиланням: https://poweron.toe.com.ua

“Графік протягом доби може змінюватися. Просимо слідкувати за оновленнями на нашому офіційному сайті”, — зазначили в обленерго.

Також енергетики просять жителів області раціонально споживати електроенергію.