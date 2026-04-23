Наші земляки тримають небо – і дають результат.

«Лицар» – заступник командира батареї перехоплювачів БПЛА зенітного ракетного дивізіону 23 окрема механізована бригада. Родом із Тернопільщини.

Його шлях до війська почався задовго до повномасштабного вторгнення – з молодіжних вишколів у ГО «Сокіл» і внутрішнього рішення бути готовим захищати Україну.

У лютому 2022-го він був студентом другого курсу в Києві. Планував стати перекладачем із кримськотатарської та турецької. Але 24 лютого змінило все…

Того дня «Лицар» разом із побратимами став до оборони Київщини у складі добровольчого підрозділу «Карпатська Січ». Ірпінь, Буча, бої в міській забудові, перші обстріли – і перший бойовий досвід.

Згодом – офіцерське звання у 93-й ОМБр, а пізніше служба в 23-й бригаді. Робота з безпілотними авіаційними комплексами й новий етап – батарея перехоплювачів БПЛА.

Сьогодні він та його побратими знищують ворожі дрони – від FPV і «молній» до «шахедів». І роблять це результативно.

«Статистично, за збиттями займаємо перші місця – як у корпусі, так і серед інших підрозділів», – каже офіцер.

Але головне для нього – не цифри. Кожен збитий дрон – це врятовані життя українських воїнів, збережена техніка і спокій наших міст.

«Лицар» підкреслює: у їхній бригаді принципово оформлюють грошові премії за результат – як визнання роботи бійців. І додає головне про командування:

справжній командир – це той, хто бере відповідальність. За рішення. За людей. І за результат.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.