Скорботна звістка: на фронті загинув уродженець Тернопільщини Сергій Стельмах
Жорстока війна обірвала життя нашого земляка. На Донеччині загинув уродженець Великих Загаєць Великодедеркальської громади Сергій Стельмах. Захисник разом із сім’єю проживав на Житомирщині. Вічна пам’ять, шана і слава українському Воїну!
«Шановна громадо, із скорботою повідомляємо, що 2 січня 2026 року в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області загинув уродженець Великих Загаєць солдат СТЕЛЬМАХ Сергій Миколайович – механік 2 екіпажу безпілотного літального апарату взводу розвідки та коригування РУБпАК І батальйону ТрО військової частини А****.
Загиблий разом із сім’єю проживав на Житомирщині.
Був призваний на службу по мобілізації у травні 2025 року.
Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого.
Вічна пам’ять, шана і слава Герою», – написали у Великодедеркальській громаді.