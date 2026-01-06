Жорстока війна обірвала життя нашого земляка. На Донеччині загинув уродженець Великих Загаєць Великодедеркальської громади Сергій Стельмах. Захисник разом із сім’єю проживав на Житомирщині. Вічна пам’ять, шана і слава українському Воїну!

«Шановна громадо, із скорботою повідомляємо, що 2 січня 2026 року в районі населеного пункту Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області загинув уродженець Великих Загаєць солдат СТЕЛЬМАХ Сергій Миколайович – механік 2 екіпажу безпілотного літального апарату взводу розвідки та коригування РУБпАК І батальйону ТрО військової частини А****.

Загиблий разом із сім’єю проживав на Житомирщині.

Був призваний на службу по мобілізації у травні 2025 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого.

Вічна пам’ять, шана і слава Герою», – написали у Великодедеркальській громаді.

Подобається це: Подобається Завантаження…