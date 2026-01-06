У Тернополі для дітей 6-12 років проведуть спортивно-розважальний захід «Зимові забави».

Подія відбудеться 9 січня о 12:00 на спортивному майданчику за адресою вул. Романа Купчинського, 1.

Фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення підготували для діток веселі розваги, спортивні естафети та ігри, а також подарунки для активних спортсменів.

Запрошують маленьких жителів та гостей громади долучитися до спортивного заходу.

Організаторами «Зимових забав» є управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.

