Війна забирає здоров’я та життя наших захисників. Унаслідок важкого захворювання, перебуваючи на лікуванні у Тернополі, відійшов у Вічність Сергій Логвінов. Вічна та світла памʼять!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Логвінов Сергій Миколайович помер 5 січня 2026 року внаслідок важкого захворювання, перебуваючи на лікуванні у Тернополі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Подобається це: Подобається Завантаження…