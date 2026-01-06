Відійшов у Вічність захисник з Тернопільщини Сергій Логвінов
Війна забирає здоров’я та життя наших захисників. Унаслідок важкого захворювання, перебуваючи на лікуванні у Тернополі, відійшов у Вічність Сергій Логвінов. Вічна та світла памʼять!
«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.
Наш земляк Логвінов Сергій Миколайович помер 5 січня 2026 року внаслідок важкого захворювання, перебуваючи на лікуванні у Тернополі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.
Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.