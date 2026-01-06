Наукова рада НФДУ затвердила рейтингові списки учасників конкурсу «Передова наука в Україні 2026-2028».

Із 318 заявок, які пройшли наукову та науково-технічну експертизу, переможцями конкурсу стали 137 проєктів. У цей перелік увійшов проєкт Західноукраїнського національного університету «Концепція знання-орієнтованої технології для моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища на основі неточних даних» (науковий керівник – проректор з наукової роботи, професор Микола Дивак).

Конкурсні процедури були тривалими, однак необхідними для забезпечення незалежності, кваліфікованості та об’єктивності розгляду й експертизи проєктів. Вже з наступного року НФДУ розпочне процедуру укладання договорів про надання грантової підтримки з метою зміцнення конкурентоспроможності України у світі, розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції у глобальний науковий простір.

