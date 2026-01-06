На Тернопільщині оголосили штормове попередження через ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Так, за інформацією Українського гідрометеорологічного центру, 8–9 січня у західних, північних, а також Вінницькій та Черкаській областях очікується ускладнення погодних умов.

У західних областях, зокрема, прогнозують значний сніг із приростом снігового покриву 10–25 см. Також очікують пориви вітру 15–18 м/с, хуртовини. На дорогах — сніговий накат, місцями снігові замети.

Ускладнення погодних умов може призвести до погіршення видимості та ускладнення руху транспорту, зазначають у ДСНС.

“Закликаємо громадян за можливості утриматися від далеких поїздок і бути уважними за кермом. Не залишайте транспортні засоби на узбіччях, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки”, — повідомили у рятувальній службі Тернопільщини.

Також зазначається, що рятувальники ДСНС перебувають у підвищеній готовності до реагування.

