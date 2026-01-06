За незаконне перевезення деревини жителю Тернопільського району загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

На лінію 102 надійшла інформація від співробітника поліції про те, що в урочищі «Буцнівська дача» неподалік села Драганівка виявлено транспортний засіб, яким 27-річний місцевий житель перевозив колоди дерев без документів.

Слідчо-оперативна група задокументувала злочин проти довкілля. За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 246 Кримінального кодексу України – незаконне перевезення деревини. Вирішується питання про оголошення підозри.

