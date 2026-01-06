

Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками трапилася в Тернополі 6 січня близько 7:30 години ранку. На вулиці 15 Квітня житель Харкова, керуючи автомобілем BMW, збив пішохода.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Під час перевірки стало відомо, що потерпілий перетинав дорогу за межами пішохідного переходу, а кермувальник не встиг вчасно загальмувати.

Травми 68-річного тернополянина виявилися несумісними з життям. Він помер ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

За попередніми даними, водій був тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює усі обставини події.

“Якщо ви володієте інформацією, яка може бути корисною для слідства, телефонуйте на спецлінію “102” або за номерами: (067)471 66 23 та (096)197 68 38. Анонімність гарантується”, — зазначили у поліції.

