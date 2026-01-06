Сьогодні, 6 січня, з нагоди свята Хрещення Господнього священнослужителі здійснили чин освячення води на водопровідних насосних станціях комунального підприємства «Тернопільводоканал».

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Духівники традиційних християнських церков міста спільно здійснили молитву та благословили воду, що потече до домівок тернополян через крани.

Для КП «Тернопільводоканал» такий захід уже став доброю багаторічною традицією. Представники підприємства зазначають, що освячення води у святковий день є важливим духовним символом для тернополян, адже віряни мають можливість отримати освячену воду безпосередньо через міські мережі.

