Небесний стрій поповнив ще один Герой. Перебуваючи у лікарні на Харківщині, від численних травм, отриманих на війні, відійшов у Вічність Сергій Сопель. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Навіки залишився в строю захисників України військовий Сопель Сергій Михайлович. Воїн помер 11 жовтня від численних травм, перебуваючи у лікарні на Харківщині.

Щирі співчуття рідним та близьким Героя. Нехай Господь дає сили пережити це горе. Вічна пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

