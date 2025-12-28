У різдяний день відійшов у Вічність житель села Плебанівка Теребовлянської громади – Степан Дубляниця. Наш земляк проходив військову службу на посаді старшого водія евакуаційного відділення ремонтної роти. Захисникові було 57 років. Вічна і світла пам’ять українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо, що Теребовлянська громада знову зазнала непоправної втрати.

26 грудня 2025 року відійшов у вічність мешканець села Плебанівка, солдат Дубляниця Степан Степанович, 09.02.1968 року народження.

Солдат Степан Дубляниця проходив військову службу на посаді старшого водія евакуаційного відділення ремонтної роти.

Теребовлянська міська рада та міський голова Олег Продан висловлюють щирі співчуття рідним та близьким захисника. У ці дні розділяємо ваш біль і схиляємо голови в глибокій скорботі.

Вічна і світла пам’ять Герою!

Герої не вмирають!

Інформацію про зустріч домовини з тілом Героя та чин його похорону буде повідомлено згодом», – написали в Теребовлянській міськраді.

