Упродовж 11 місяців цього року 5719 громадян задекларували 162 млн 720 тис грн витрат з метою отримання податкової знижки, сума якої становить 29 млн 731,7 тис. гривень.

Для порівняння, у січні-листопаді минулого року 5636 осіб задекларували 138 млн 825 тис. грн витрат, а сума податкової знижки становила 24 млн 988,5 тис. гривень.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Щодо витрат, переважна більшість, традиційно, подали декларації у зв’язку з понесеними витратами на навчання. Таких осіб уже 4696 (82% від загальної кількості заявників).

Ще 962 громадян подали декларації у зв’язку зі сплатою страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя; 25 – зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами; 8 – сума коштів або вартість майна, перерахованих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям.

За наслідками поданих декларацій 5440 громадянам уже повернуто податкову знижку на загальну суму 27 млн 157,5 тис. гривень.

Для отримання податкової знижки за наслідками 2024 року необхідно до 31 грудня 2025 року включно подати податкову декларацію про майновий стан та доходи.

