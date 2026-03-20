Сегодня смартфоны стали неотъемлемой частью жизни человека, и производители постоянно совершенствуют технологии, чтобы предложить пользователям больше возможностей. Китайский технологический гигант снова пересмотрел границы возможного в мобильной индустрии, представив свой самый амбициозный смартфон — Xiaomi 17 Ultra. Новинка не просто продолжает традиции серии, а выводит взаимодействие пользователя с технологиями на совершенно новый уровень.

Дизайн и материалы Xiaomi 17 Ultra

Флагман Xiaomi 17 Ultra впечатляет премиальным корпусом из авиационного алюминия и защитного стекла Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0. Особое внимание уделено деталям: эргономичный изгиб корпуса, минимальные рамки и уникальное тактильное покрытие задней панели, имитирующее кожу, создают ощущение дорогого и монолитного устройства.

Для любителей профессиональной съемки доступна версия Leica Edition с физическим кольцом вокруг блока камер для ручного управления экспозицией и фокусом.

Особенности дизайна Сяоми 17 Ультра:

степень защиты IP66/IP68/IP69;

поворотный безель для профессиональных настроек камеры;

минимальные рамки вокруг дисплея;

эргономичный корпус для комфортного хвата.

Дисплей и качество изображения

Экран Xiaomi 17 Ultra построен на панели M10 AMOLED с HyperRGB и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Пиковая яркость достигает 3500 нит, что обеспечивает идеальное изображение даже под прямым солнцем.

Характеристики дисплея:

6.9 дюйма, разрешение 2608×1200 пикселей, 416 ppi;

HyperRGB AMOLED, частота 1–120 Гц;

Xiaomi Shield Glass 3.0;

поддержка HDR и высокой контрастности.

Камеры Xiaomi 17 Ultra

Фотографические возможности — ключевой аргумент для тех, кто рассматривает выбор телефона. Система из трёх модулей Leica позволяет конкурировать с профессиональными камерами:

основная 50 МП (Light Hunter 1050L), f/1.67, OIS;

ультраширокоугольная 50 МП, f/2.2, автофокус, макро 5 см;

телефото 200 МП, f/2.39-2.96, 3.2–4.3× оптический зум, цифровой до 120×;

запись видео 8K/30 к/с, фронтальная камера 50 МП с 4K.

Алгоритмы обработки, LOFIC HDR и портретный режим с мягким боке делают Xiaomi 17 Ultra идеальным устройством для любителей фото и видео.

Производительность и игры

Флагман оснащён процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 ГБ LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Система охлаждения и высокая частота кадров обеспечивают комфорт в играх и при многозадачности.

Аккумулятор емкостью 6800 мАч поддерживает:

проводную зарядку 90 Вт — за считанные минуты;

беспроводную 50 Вт;

реверсивную 22.5 Вт.

Такие характеристики Xiaomi 17 Ultra делают устройство надежным инструментом для работы, учебы и развлечений.

Сравнение с конкурентами

На рынке премиальных смартфонов Xiaomi 17 Ultra конкурирует с Samsung Galaxy S26 и Realme флагманами. Устройство выигрывает за счёт:

более мощных камер;

быстрой зарядки;

сбалансированного дизайна и автономности.

Рейтинг и для кого

Xiaomi 17 Ultra уже входит в рейтинг лучших смартфонов на 2026 год.

геймеры оценят FPS и частоту 120 Гц;

фото- и видеолюбители — камеры Leica;

бизнес-пользователи — надежность и безопасность данных;

путешественники — автономность и защита IP68.

Где купить и сколько стоит

В Украине выбор телефона доступен в крупных сетях и маркетплейсах, таких как Цифра, где предоставляются официальная гарантия, удобные формы оплаты и быстрая доставка по Украине. Цена стартует от 59999 гривен, что полностью оправдано технологическим наполнением устройства.