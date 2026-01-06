На факультеті права та адміністрації Ягеллонського університету відбувся міжнародний науковий семінар «Безпека в праві», присвячений комплексному осмисленню правових аспектів безпеки в умовах сучасних глобальних викликів.

Захід організовано у співпраці кафедри міжнародного та європейського права ЗУНУ, Школи польського та європейського права Західноукраїнського національного університету, відділу порівняльного приватного права кафедри цивільного права, Школи українського права Ягеллонського університету.

У межах семінару відбулося фахове обговорення теоретичних, методологічних і прикладних питань правової категорії безпеки, а також обмін науковими підходами між представниками академічних спільнот України та Польщі. Захід став важливою платформою для розвитку міжуніверситетської співпраці та поглиблення міжнародного наукового діалогу.

Під час семінару було обговорено такі тематичні напрями: безпека та технології; безпека в міжнародному вимірі; безпека та міжнародні стандарти; безпека як правова категорія: теоретичні та методологічні виміри; безпека в праві: приватно-правовий вимір; безпека осіб.

Західноукраїнський національний університет репрезентували слухачі Школи польського та європейського права, серед яких студенти юридичного факультету, навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина, навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури, а також викладачі кафедри міжнародного та європейського права, кафедри теорії права та конституціоналізму.

Проведення міжнародного семінару сприяло розвитку наукових досліджень у сфері права, формуванню міждисциплінарного підходу до проблематики безпеки та зміцненню академічного партнерства між закладами вищої освіти.

