З початку 2026 року в Україні змінюються пенсійні виплати: через зростання прожиткового мінімуму підвищиться мінімальна пенсія. Також урядовці зробили нові кроки на шляху до пенсійної реформи.

Яких нововведень чекати – розповідає Центр громадського моніторингу і контролю.

Збільшення виплат

Новий рік починається з низки змін у нарахуваннях, адже з 1 січня зріс прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата. Це вплинуло на розмір мінімальної пенсії: вона становитиме 2 595 гривень.

Вже у березні влада обіцяє провести індексацію пенсій. На який відсоток переглядатимуть суму, обіцяють повідомити у лютому. До слова, у 2025 році показник індексації становив 11,5%. Тоді йшлося про мінімальне підвищення пенсій на 100 гривень і максимальне на 1500 гривень.

Кожному пенсіонеру виплати індексують індивідуально з урахуванням стажу, розміру зарплати, року виходу на пенсію та інших критеріїв. Перевірити розмір своїх виплат після перерахування можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України.

Кого індексація у 2026 році не торкнеться, так це людей, яким призначили виплати за окремими законами. Це прокурори, судді, військові, “чорнобильці” тощо. За окремим механізмом відбуватиметься й індексація для пенсіонерів, які продовжують працювати. Для них перегляд виплат запланований на квітень.

Пенсійна реформа

Наприкінці 2025 року Кабінет міністрів України затвердив Програму дій, у якій йдеться і про пенсійну реформу. Зокрема, про модернізацію соціального захисту та впровадження більш ефективних підходів до нарахування та виплат пенсій. Щодо системи нарахувань – уряд готує зміни на вимогу Міжнародного валютного фонду.

Насамперед, йдеться про зобовʼязання утриматися від введення нових спеціальних пенсій або привілеїв, а також змін, які призвели б до зниження законодавчо визначеного пенсійного віку.

У 2026 році для призначення виплат у 60 років людина повинна мати 33 роки страхового стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки — не менше 23 років страхового стажу, а для оформлення виплат у 65 років — мінімум 15 років.

Також йдеться про запуск нової моделі пенсійної системи. Нині вона є солідарною, коли українці, які працюють, утримують пенсіонерів. Втім, через демографічну кризу та спричинену війною міграцію вже незабаром така система більше не зможе забезпечити виплати. Адже на одну людину, яка має роботу і платить податки, припадатиме кілька пенсіонерів. Відтак, влада пропонує вже у 2026 році почати впроваджувати другий рівень пенсійної системи, накопичувальний.

Стосуватиметься ця система всіх працюючих українців, молодших за 55 років. Зібрані ними на індивідуальному рахунку за час роботи кошти будуть їхньою власністю. У перші роки реформи (за прогнозами, йдеться про період до 2030 року) гроші збиратимуть у спеціальному Державному накопичувальному фонді. Очікується, що згодом ці кошти люди зможуть переводити до приватних фондів. Гроші можна буде передати у спадок, якщо власник рахунку не дожив до пенсійного віку чи не використав всю суму. Держава намагатиметься захистити ці вклади від інфляції: їх інвестуватимуть у державні облігації, акції та інші надійні активи.

Критика змін

Наразі йдеться лише про технічний старт програми накопичувальних пенсій – саме це влада планує у 2026 році.

Між тим, експерти вже попереджають про деякі ризики цієї системи. Зокрема, наголошують на важливості жорсткого контролю над фондами, що зберігатимуть гроші. Також необхідно, щоб держава забезпечила прибутковість інвестицій, яка б перевищувала темпи інфляції протягом 20–30 років. Свої ризики вносить і війна та повʼязана з нею економічна нестабільність.

Нова модель добровільних накопичень покликана посилювати солідарну систему пенсій та сприяти тому, що українці акумулюватимуть гроші на старість. Водночас, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетьманцев у своїй колонці для “РБК Україна” сумнівається, що влада зможе запровадити ці зміни найближчим часом. “Про обов’язкову накопичувальну систему вже майже не говорять. Пропонують лише посилити добровільну — але людям зараз просто нема з чого відкладати, особливо під час війни. Тож така модель навряд чи стане реальним доповненням до пенсії для більшості населення”, — наголошує він.

