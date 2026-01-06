У Тернополі судитимуть зрадника, який штурмував позиції українських військових на Покровському напрямку
Завдяки доказовій базі, зібраній слідчими Тернопільського управління СБУ, перед судом постане черговий зрадник, який воював на боці росіян та потрапив у полон під час боїв на Покровському напрямку.
Полоненим бойовиком штурмового загону «Шторм-Z» виявився 40-річний житель тимчасово окупованої Керчі.
Слідством встановлено, що у вересні минулого року, перебуваючи в «Бутирському слідчому ізоляторі» м. Москва за підозрою у крадіжці мобільного телефону, він добровільно підписав контракт з міністерством оборони рф.
Після цього його звільнили з ізолятора, зарахували стрільцем до штурмового загону та направили в Донецьку область для участі у бойових діях проти Сил оборони України.
Для виконання бойових завдань ворог забезпечив зрадника військовою формою, вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, а також виплачував йому щомісячну грошову винагороду у розмірі 210 тисяч російських рублів.
Після прибуття у м. Селидове Покровського району бойовик брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на позиціях поблизу с. Удачне. Там у жовтні 2025 року він і потрапив у полон до українських захисників.
Наразі Служба безпеки України завершила розслідування протиправної діяльності зрадника. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Зрадник перебуває «за гратами». За злочини проти основ національної безпеки України йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Розслідування протиправної діяльності зрадника проводили слідчі Управління СБУ в Тернопільській області за оперативного супроводу контррозвідників ДВКР СБУ.