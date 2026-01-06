Завдяки доказовій базі, зібраній слідчими Тернопільського управління СБУ, перед судом постане черговий зрадник, який воював на боці росіян та потрапив у полон під час боїв на Покровському напрямку.

Полоненим бойовиком штурмового загону «Шторм-Z» виявився 40-річний житель тимчасово окупованої Керчі.

Слідством встановлено, що у вересні минулого року, перебуваючи в «Бутирському слідчому ізоляторі» м. Москва за підозрою у крадіжці мобільного телефону, він добровільно підписав контракт з міністерством оборони рф.

Після цього його звільнили з ізолятора, зарахували стрільцем до штурмового загону та направили в Донецьку область для участі у бойових діях проти Сил оборони України.

Для виконання бойових завдань ворог забезпечив зрадника військовою формою, вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, а також виплачував йому щомісячну грошову винагороду у розмірі 210 тисяч російських рублів.

Після прибуття у м. Селидове Покровського району бойовик брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на позиціях поблизу с. Удачне. Там у жовтні 2025 року він і потрапив у полон до українських захисників.

Наразі Служба безпеки України завершила розслідування протиправної діяльності зрадника. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Зрадник перебуває «за гратами». За злочини проти основ національної безпеки України йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування протиправної діяльності зрадника проводили слідчі Управління СБУ в Тернопільській області за оперативного супроводу контррозвідників ДВКР СБУ.

