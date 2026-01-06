На Тернопільщині загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останній тиждень склала 311,5 випадків на 100 тисяч населення (захворіло 3173 особи).

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Кількість захворілих ГРВІ зменшилась на 10,4% (3173 випадки проти 3542). Чисельність дітей серед хворих склала 52,9% (1679 осіб), школярів – 54,2% (910) від усіх захворілих дітей.

У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зменшення хворих на ГРВІ дітей на 16,3%, кількість школярів залишилась на тому ж рівні.

Госпіталізовано за звітний тиждень 180 осіб, із них 103 дитини (57,2%). Кількість госпіталізованих збільшилася на 18,4% (госпіталізовано 180 проти 152).

За тиждень зареєстровано два випадки захворювання на COVID-19 серед дорослих, що складає 0,06% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та в 2 рази менше, ніж за попередній тиждень (2 випадки проти 4).

Подобається це: Подобається Завантаження…