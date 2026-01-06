У 2025 році на Тернопільщині оформили майже 90 тисяч біометричних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Про це повідомили у міграційній службі Тернопільської області.

У грудні на Тернопільщині оформлено 2445 паспортів громадянина України у формі ID-картки та 3360 паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

Загалом за 12 місяців минулого року оформлено 32839 паспортів громадянина України у формі ID-картки та 55068 паспортів громадянина України для виїзду за кордон

Варто зазначити: термін виготовлення паспорта у звичайному режимі – до 20 робочих днів, а у терміновому режимі – до 7 робочих днів.

