Сумна звістка напередодні Різдва надійшла у село Більче-Золоте. Підтвердилась загибель захисника Ярослава Вовчука. Із січня цього року військового вважали зниклим безвісти. Останній свій бій Ярослав прийняв на Донеччині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Сумне Різдво в нашій громаді, сповите тяжкою звісткою про загибель нашого односельчанина військовослужбовця Ярослава Богдановича Вовчука, 10.02.1971 року народження, жителя села Більче-Золоте, який загинув 17 січня 2025 року в районі населеного пункту Петропавлівка Донецької області.

Важко знайти слова розради для рідних, які сядуть сьогодні до святої вечері у великому горі та смутку.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю нашого Героя , який віддав своє життя за Україну , за нас .

Вічна і світла пам’ять Захиснику Ярославу», – йдеться у повідомленні громади.

«Сумний Святий Вечір сьогодні для Більче-Золотецької територіальної громади Чортківського району.

Чортківська районна військова адміністрація повідомляє про загибель військовослужбовця Ярослава Вовчука, 1971 року народження, який загинув ще 17 січня 2025 року в районі населеного пункту Петропавлівка Донецької області.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця. Пишаємося подвигом Героя та завжди будемо шанувати пам’ять про нього.

Слава Героям України! – написали у РВА.

