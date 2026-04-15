Супер флагман Samsung S26 Ultra или среднебюджетник Samsung A57 5G

В 2026 году в Украине уже можно купить камерофоны-новинки от компании Samsung – S26 Ultra и A57 5G. Тонкий корпус и эргономичность, высокая скорость работы и многофункциональность, защита данных и материалы премиум-класса моделей соответствуют стоимости. Выбирая смартфон, стоит разобраться с плюсами комплектации и характеристиками.

Samsung S26 Ultra: флагманское качество функций для требовательных владельцев

Ультрасовременный смартфон Samsung S26 Ultra предоставит премиальную производительность и качество изображения, AI-функции и удобство пользования, инновации и долговечность. Для этого аппарат укомплектован супер-процессором Snapdragon 8 Gen 5.

Мультизадачность поддерживает быстрое ОЗУ 12/16 Гб типа LPDDR5X, а ускоренную загрузку файлов – накопитель 256/512/1024 Гб типа UFS 4.0. Флагманские характеристики телефона включают 6,9-дюймовый AMOLED дисплей нового поколения с разрешением 3120×1440, поддерживающий функцию Privacy Display.

Экран четко и контрастно демонстрирует изображение даже при солнечной подсветке. Емкость аккумулятора 5000 мАч поддерживает быструю зарядку от адаптера мощностью 60 Вт, беспроводную – 25 Вт. Автономность обеспечивает до 31 ч просмотра видео.

Samsung S26 Ultra (https://y.ua/uk/smartfony/samsung-galaxy-s26-ultra/c11258-f=1:349_1777:112050/) порадует вас основной системой камер с оптикой – ультраширокой, широкоугольной, перископической и телефото с зумом до +100х. В ней стоят 4 сенсора – 200 + 50 + 10 + 50 Мп, обеспеченные OIS стабилизацией и лазерным автофокусом.

Кинокачество съемки фото и 4K/8K-видео днем и ночью обеспечивают передовые AI-алгоритмы обработки изображений. ОС Android в Samsung S26 Ultra производитель обещает обновлять 8 лет. Плюс изделия также – влагозащита IP68.

Смартфон Samsung A57 5G: достойная комплектация среднебюджетной модели

Samsung A57 5G имеет выгодный баланс технологических ноу-хау, качества функций и цены. В комплектации телефона – высокопроизводительный чипсет Exynos 1680. Он хорошо справляется с геймингом на средних-высоких настройках, работой в соцсетях и многозадачностью, обеспечивая энергоэффективность.

Стильный гаджет с большим экраном Super AMOLED имеет диагональ 6,7″ и частоту обновления картинки до 120 Гц. Сенсорный экран демонстрирует яркие цвета и хорошую читаемость на солнце. Смартфон получил тройную камеру с OIS стабилизацией, функциями ИИ-обработки, что позволяет вести съемку с хорошим результатом днем и ночью.

В Samsung A57 5G (https://y.ua/uk/smartfony/samsung-galaxy-a57/c11258-f=1:349_1777:112047/) предустановлена передовая операционная система Android 16, обеспечивающая плавность интерфейса и оптимизацию энергопотребления. ОС будет получать обновления в течение нескольких лет.

Технологии связи Samsung A57 5G гарантируют стабильность скоростного инфообмена за счет 5G-модема, поддержки Wi-Fi 6E и Bluetooth v 6.0, GPS-блока, NFC-чипа. Безопасность разблокировки обеспечивает сканер Touch-ID. Изделию в экстремальных условиях гарантируют исправность качество сборки и защита от воды класса IP68.

