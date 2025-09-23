Тернопільщина: грузин-нелегал організував торгівлю наркотою у Чортківському СІЗО

Поширити

На Тернопільщині співробітники поліції викрили злочинну групу, яка розповсюджувала наркотики в Чортківській установі виконання покарань.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Масштабну спецоперацію з викриття злочинної групи, яка поширювала злочинний вплив як в установі виконання покарань, так і за її межами, провели на Тернопільщині працівники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно зі слідчими ГУНП під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.



У ході досудового розслідування стало відомо, що організатор угруповання – громадянин Грузії 1988 року народження, який перебуває на території України незаконно. Фігурант діяв від імені так званого «злодія в законі», який нині має статус «кримінального авторитета» та утримується в Чортківській установі виконання покарань.



Фігурант встановив свої правила та контролював “співпрацю” серед осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, а також тих, хто знаходиться за межами установи.



У спільники взяв двох засуджених та двох раніше судимих. Члени угруповання налагодили канали постачання наркотичних засобів до колонії, призначали так званих «наглядачів», контролювали «злочинну касу» та займалися вимаганням коштів із засуджених.



19 вересня правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД та РПОП провели в камерах СІЗО чотирнадцять обшуків, а також за місцями проживання інших фігурантів. Серед вилученого: мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та речовини, схожі на наркотики.



Чотирьом учасникам злочинної групи, двоє з яких перебувають за ґратами, слідчі поліції вже повідомили про підозру у збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 ККУ).

Двом фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.



Вирішується питання й щодо повідомлення про підозру організатору злочинної групи за ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.



Триває розслідування.





