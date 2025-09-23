На Тернопільщині за день в аварії потрапили двоє мотоциклістів: троє людей в лікарні

Поширити

Tweet

Pin

LinkedIn

Email

Друк

22 вересня на Тернопільщині трапилося дві дорожньо-транспортних пригоди за участю водіїв мототранспорту. Трьох людей бригада швидкої доправила до лікарні, повідомили в обласній поліції..



Близько 14:30 у селі Вовківці не розминулися трактор та мотоцикл. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції. За попередніми даними, водій мотоцикла Honda, здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із трактором ДТЗ із причепом. Транспортним засобом керував місцевий житель 1951 року народження, який у цей час з’їжджав з дороги на прибудинкову територію.



У результаті зіткнення до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила двох потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.



Ще одна ДТП сталася того ж дня близько 18:00 у Чорткові. На вулиці Копичинецькій водій автомобіля Volkswagen Caddy, 2002 року народження, під час повороту допустив зіткнення з мотоциклом Lifan, яким керував 19-річний житель села Угринь. Унаслідок удару мотоцикліста з численними переломами госпіталізували до медзакладу.



У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактами аварій тривають перевірки.

