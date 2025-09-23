Як відзначатимуть у Тернополі День захисників і захисниць України (ЗАХОДИ)

Поширити

1 жовтня в Україні відзначатимуть одразу кілька важливих свят – День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День ветерана, а також релігійне свято – Покрову Пресвятої Богородиці. З цієї нагоди у місті заплановано низку урочистих, культурних та патріотичних заходів, повідомляє ТМР.

Цього дня жителі та гості громади зможуть долучитися до спільної молитви, благодійного концерту на підтримку Збройних Сил України, історичних екскурсів та арт-терапевтичних занять. Організатори також підготували тематичні події для дітей та молоді – майстер-класи, історичні мандрівки та зустрічі в бібліотеках.

План заходів до Дня Захисників і Захисниць України, Дня ветерана в Україні, Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці

№ п/п Назва заходу Дата і час проведення Місце проведення 1 Урочистості та спільна молитва громадськості з нагоди Дня Захисників і Захисниць України, Дня ветерана в Україні, Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці 01.10.2025 12.00 Майдан Волі 2 Благодійний концерт на підтримку ЗСУ «За Україну!» Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» 01.10.2025 18.00 Український Дім 3 Арт-терапевтична майстерня «Листівка для Героя» /разом з людьми з інвалідністю ГО «Виходь назовні» 01.10.2025 10.00 Бібліотека-філія №2 для дорослих вул. Миру, 4а 4 Історична панорама «За честь, за волю, за українську долю» 01.10.2025 11.00 Бібліотека-філія №2 для дітей вул. Івана Франка, 21 5 Історична мандрівка «Ми роду козацького діти, землі української цвіт» 01.10.2025 11.00 Бібліотека-філія №5 для дітей вулиця Василя Стуса, 4 6 Історичний екскурс «Легендарна історія нескорених» 01.10.2025. 12.00 Бібліотека-філія № 3 для дорослих вул. Дарії Віконської, 1 7 Сторінки історії «Героїв Україна пам’ятає» 01.10.2025 12.30 Бібліотека- філія №3 для дітей бульвар Данила Галицького, 16 8 Майстер-клас «Листівки-подяки, листівки-обереги» 01.10.2025 12.30 Бібліотека-філія №8 для дорослих вул. Богдана Лепкого, 6 9 Година мужності «Подякуймо нашим Захисникам» 01.10.2025 13.30 Бібліотека-філія № 5 для дорослих проспект Злуки, 33 10 Дивомандри сторінками книжок Олени Ходюк «Там, де живуть душа і фантазія» 02.10.2025 11.30 Бібліотека-філія №4 для дітей вул. Богдана Лепкого, 6 11 Історичний екскурс «Із глибин століть звучить козацький клич» 02.10.2025 13.00 Центральна дитяча бібліотека, вул. Миру, 4а