Як відзначатимуть у Тернополі День захисників і захисниць України (ЗАХОДИ)

Як відзначатимуть у Тернополі День захисників і захисниць України (ЗАХОДИ)

1 жовтня в Україні відзначатимуть одразу кілька важливих свят – День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День ветерана, а також релігійне свято – Покрову Пресвятої Богородиці. З цієї нагоди у місті заплановано низку урочистих, культурних та патріотичних заходів, повідомляє ТМР.

Цього дня жителі та гості громади зможуть долучитися до спільної молитви, благодійного концерту на підтримку Збройних Сил України, історичних екскурсів та арт-терапевтичних занять. Організатори також підготували тематичні події для дітей та молоді – майстер-класи, історичні мандрівки та зустрічі в бібліотеках.

План заходів до Дня Захисників і Захисниць України, Дня ветерана в Україні, Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці

№ п/пНазва заходуДата і час проведенняМісце проведення  
1Урочистості та спільна молитва громадськості з нагоди Дня Захисників і Захисниць України, Дня ветерана в Україні, Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці  01.10.2025 12.00Майдан Волі
2Благодійний концерт на підтримку ЗСУ «За Україну!» Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі»01.10.2025 18.00Український Дім
3Арт-терапевтична майстерня «Листівка для Героя» /разом з людьми з інвалідністю ГО «Виходь назовні»  01.10.2025 10.00Бібліотека-філія №2 для дорослих вул. Миру, 4а
4Історична панорама «За честь, за волю, за українську долю»01.10.2025 11.00Бібліотека-філія №2 для дітей вул. Івана Франка, 21
5Історична мандрівка «Ми роду козацького діти, землі української цвіт»01.10.2025 11.00Бібліотека-філія №5 для дітей вулиця Василя Стуса, 4
6Історичний екскурс «Легендарна історія нескорених»01.10.2025. 12.00Бібліотека-філія № 3 для дорослих вул. Дарії Віконської, 1
7Сторінки історії «Героїв Україна пам’ятає»  01.10.2025 12.30Бібліотека- філія №3 для дітей бульвар Данила Галицького, 16
8Майстер-клас «Листівки-подяки, листівки-обереги»01.10.2025 12.30Бібліотека-філія №8 для дорослих вул. Богдана Лепкого, 6
9Година мужності «Подякуймо нашим Захисникам»01.10.2025 13.30Бібліотека-філія № 5 для дорослих проспект Злуки, 33
10Дивомандри сторінками книжок Олени Ходюк  «Там, де живуть душа і фантазія»02.10.2025 11.30Бібліотека-філія №4 для дітей вул. Богдана Лепкого, 6
11Історичний екскурс «Із глибин століть звучить козацький клич»02.10.2025 13.00Центральна дитяча бібліотека, вул. Миру, 4а

