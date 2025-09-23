Сьогодні: Вівторок. 23.09.2025

«Сталеві вовки»: у Тернополі з’явилась спортивна команда ветеранів

«Сталеві вовки»: у Тернополі з’явилась спортивна команда ветеранів

У Тернополі з’явилась нова спортивна команда ветеранів «Сталеві вовки». Хлопці грають у петанк.

Команда вперше взяла участь у Всеукраїнському турнірі у Львові і показала справжній характер – серед двадцяти команд посіла девʼяте місце! Це справжній успіх для дебютантів.

«Дякуємо тренеру Олі Роговській за професійну роботу та віру в спортсменів. Дякуємо «Сталевим вовкам» за те, що гідно представили Тернопіль і довели – наші ветерани не зупиняються, йдуть вперед і досягають результатів. Вітаємо з успішним дебютом! Пишаємося вами!

Якщо хтось з ветеранів хоче приєднатися до занять – запрошуємо у команду, звертайтесь у Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення», – повідомив міський голова Сергій Надал.

