ФК «Плотича» втретє в історії здобув перемогу у Лізі чемпіонів Тернопільщини

У Васильківцях, що на Гусятинщині, на красені стадіоні спортивного комплексу «Поділля» відбувся фінальний поєдинок Ліги чемпіонів Тернопільщини сезону-2024/25. У матчі, який був присвячений пам’яті президента ФК «Поділля» Михайла Коваля, зустрілися місцева команда «Поділля-2» (Чортківський район) та ФК «Плотича» (Тернопільський район).

Символічно, що перед початком поєдинку обидві команди та суддівська бригада зробили спільне фото на фоні прапора зі зображенням Героя України Михайла Олеговича Коваля та надписом «Пам’ятаємо. Любимо. Поважаємо».

Команди-фіналісти добре вивчили одна одну, адже у складі того ж ФК «Плотича» одразу сім гравців у різні періоди захищали кольори першої команди з Васильківців – Тарас Німаш, Андрій Мартинюк, Володимир Гриб, Богдан Гевчук, Олександр Грінько, Віктор Ковальчук та Ігор Козелко. Більше того, останній виходець з Васильківців і є легендою місцевого футболу, хоча кілька останній років і виступає за команду з Плотичі.

Гості з Тернопільського району зі стартовим свистком заволоділи ініціативою, однак тривалий час не могли знайти ключі до воріт Олександра Стасюка. Так тривало до 19-ї хвилини на якій гольову атаку лівий краєм розпочав капітан ФК «Плотича» Анатолій Гринчнеко. Досвідчений півзахисник спершу обігрався з Богданом Гевчуком, а згодом виконав зручну передачу на Олександра Савчина. Останній ударом в дотик відкрив рахунок (0:1). Наприкінці першого тайму господарі вирівняли становище на футбольному полі. Павло Гембарівський обіграв на вході до штрафного майданчика досвідченого захисника плотичан Олега Лівіцького, віддав передачу на Назара Кравчука і той влучно пробив у дальній кут воріт (1:1).

Очевидно, у роздягальні ФК «Плотича» відбулася чоловіча розмова тренера команди Тараса Біловуса зі своїми підопічними і вони в другому таймі не залишили шансів опонентам навіть на нічию. Спершу після передачі Ігоря Козелка відзначився красивим ударом під поперечину Богдан Гевчук (1:2). Майже одразу після подачі з правого флангу Володимиром Грибом, дальню стійку, ударом головою замкнув кращий бомбардир плотичан у цьому сезоні Олександр Грінько (1:3). А ближче до завершення матчу капітан «Поділля-2» Володимир Цимбалістий порушив правила у карній зоні на Гріньку і ФК «Плотича» отримала право на пробиття пенальті. Крапку в матчу з «точки» поставив капітан гостей Анатолій Гринченко, котрий завдав потужного удару по центру воріт (1:4)…

У церемонії нагородження володаря і фіналіста Ліги чемпіонів Тернопільщини взяли участь керівництво Асоціації футболу Тернопільщини. Першими до нагородження вийшли бригада арбітрів, у складі якої була молода арбітриня Ангеліна Островська. Далі свою порцію вітань отримали місцеві футболісти з «Поділля-2». Вони своєю самовідданою грою заслужили хороших слів похвали, не даремно переможці – футболісти ФК «Плотича» влаштували команді з Гусятинщини коридор пошани.

Після вшанування переможених, заслужені вітання, у тому числі і від суперника, отримали гравці, тренери та керівництво ФК «Плотича». Вони були нагороджені красивими медалями з спеціальним гравіруванням саме під цей поєдинок, і, звичайно, красень-кубок. Його з рук голови Асоціації футболу Тернопільщини Тараса Юрика отримав капітан плотичан Анатолій Гринченко. А далі були фотосесії, автографи та найприємніші миті, які можуть отримати переможці…

Отож, чергова Ліга чемпіонів завершилася, втретє в історії перемогу у ній здобув ФК «Плотича». Нагадаємо, плотичани у двох поспіль фіналах (2020 та 2021 рр.) виборювали кубок і ще в двох – поступалися (2022 та 2023 рр.). Тому саме цей клуб можна сміло назвати на сьогоднішній день найтитулованішим у Лізі чемпіонів Тернопільщини.

«Поділля-2» (Васильківці) – ФК «Плотича» – 1:4 (1:1)

21 вересня. Васильківці. СК «Поділля». 400 гл. +24 град.

Арбітр – Ігор Садковський (Теребовля), асистенти – Олег Мімнонов (Тернопіль), Сергій Харчук (Тернопіль).

4-й арбітр – Ангеліна Островська (Тернопіль).

Спостерігач арбітражу – Іван Сокіл (Тернопіль).

«Поділля-2»: Стасюк (Рябий, 81), Сметана, Будніцький, Луцький, Цимбалістий-к, Кісіль, Куляк (Данилевич, 78), Коваль (Данилюк, 66), Гамбарівський, Гикавий, Кравчук.

ФК «Плотича-2»: Гарас, НІмаш, Лівіцький (Ковальчук, 87), Мартинюк (Грабчак, 85), Савчиц (Гураль, 87), Гриб, Сливка, Гевчук, Мацик (Козелко, 58), Гринченко-к (Городецький, 85), Грінько (Дублянко, 90+1). Заміна: Коноба, Панчук.

Голи: Олександр Савчиц (19), Назар Кравчук (43), Богдан Гевчук (68), Олександр Грінько (70), Анатолій Гринченко (83, з пен.).

Попереджені: Ігор Сливка (12), Тарас Німаш (39), Анатолій Гринченко (59).

Тактична розстановка

«Поділля-2» (1х4х5х1)

Воротар – Олександр Стасюк

Центральні захисники – Дмитро Сметана та Михайло Будніцький

Правий захисник – Володимир Цимбалістий

Лівий захисник – Іван Луцький

Опорні півзахисники – Роман Кісіль та Геннадій Куляк

Піднападник – Роман Коваль

Правий півзахисник – Ростислав Гикавий

Лівий півзахисник – Павло Гембарівський

Нападник – Назар Кравчук.

* * *

ФК «Плотича» (1х4х5х1)

Воротар – Андрій Гарас

Центральні захисники – Олег Лівіцький та Андрій Мартинюк

Правий захисник – Тарас Німаш

Лівий захисник – Олександр Савчиц

Опорні півзахисники – Богдан Гевчук та Володимир Гриб

Піднападник – Ігор Сливка

Правий півзахисник – Андрій Мацик

Лівий півзахисник – Анатолій Гринченко

Нападник – Олександр Грінько.