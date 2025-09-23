На водній базі ЗУНУ відбувся Міжнародний день студентського спорту

На водній базі Західноукраїнського національного університету відбувся Міжнародний день студентського спорту – свято активності, командного духу та здорового способу життя.

До заходу долучилися студенти спеціальності А7 «Фізична культура і спорт», які вкотре показали, що спорт – це не лише навчання, а й справжній стиль життя.

Програма свята була насиченою та драйвовою: учасники змагалися на дошках Sup і каяках у різних форматах – парні заїзди, міксти, заїзди серед дівчат і хлопців. На воді вирували справжні емоції: хвилі азарту, підбадьорливі крики друзів з берега та командний дух, який об’єднував усіх.

Цей день став чудовою нагодою випробувати свої сили, згуртуватися, відчути командну підтримку та ще раз переконатися, що спорт – це радість, виклик і натхнення.



