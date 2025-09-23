Шахрай представився працівником спілки загиблих в АТО і виманив у жительки Тернопільщини гроші

Поширити

Війна забрала життя тисяч українських воїнів, а шахраї продовжують цинічно наживатися на довірливості людей.

До 61-річної жителька Кременецького району зателефонував невідомий, який представився працівником спілки загиблих в АТО.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За словами потерпілої, під час розмови чоловік розповів про нібито соціальні виплати та додаткові компенсації для сімей, чиї родичі загинули, захищаючи рідну землю. Для оформлення виплат аферист переконав жінку надати реквізити банківської картки та код підтвердження. Уже за кілька хвилин з її рахунку зникли всі заощадження – майже 15 000 гривень.



Усі спроби зв’язатися з «представником спілки» виявилися марними – номер більше не відповідав. Жінка звернулася за допомогою до правоохоронців.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути пильними.

