23 роки назавжди: на фронті загинув Дмитро Прокопів з Тернопільщини

«Більче-Золотецька сільська територіальна громада знову в скорботі. 22 вересня 2025 року загинув наш земляк, Герой Дмитро Михайлович Прокопів, 10.06.2002 року народження, житель села Мушкарів.

Дмитро без вагань після закінчення військового закладу став на захист України. Він брав участь у боях в найгарячіших точках фронту – Соледарі, Бахмуті. Свою останню битву він прийняв в районі населеного пункту Старовірівка Харківської області.

Дмитро став ще однією великою втратою для громади, а його героїзм і відданість країні залишатимуться в пам’яті назавжди.

Вічна світла пам’ять Герою Дмитру Прокопіву. Щирі співчуття його батькам, сестрі та всій родині», – про гірку втрату повідомили у громаді.

З 23 по 26 вересня 2025 року у громаді Дні жалоби за юним Героєм.