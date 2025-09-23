Сьогодні: Вівторок. 23.09.2025

23 роки назавжди: на фронті загинув Дмитро Прокопів з Тернопільщини

23 роки назавжди: на фронті загинув Дмитро Прокопів з Тернопільщини

Дмитро, Дмитрик. 23 роки. Тільки жити, кохати, мріяти. Все обірвала війна. Зовсім юний, Дмитро Прокопів із села Мушкарів Більче-Золотецької громади воював у найгарячіших точках фронту: Соледарі, Бахмуті, на Харківщині. На жаль, не дочекалась мама сина Героя, у вічному смутку залишився тато. Не обійме більше брата сестра. Пам’ятаймо, якою ціною молоденькі захисники, зовсім діти, захищають своїми життями кожного з нас. Вічна пам’ять тобі, Дмитрику! Легких небесних хмаринок! 

«Більче-Золотецька сільська територіальна громада знову в скорботі. 22 вересня 2025 року загинув наш земляк, Герой Дмитро Михайлович Прокопів, 10.06.2002 року народження, житель села Мушкарів.

Дмитро без вагань після закінчення військового закладу став на захист України. Він брав участь у боях в найгарячіших точках фронту – Соледарі, Бахмуті. Свою останню битву він прийняв в районі населеного пункту Старовірівка Харківської області.

Дмитро став ще однією великою втратою для громади, а його героїзм і відданість країні залишатимуться в пам’яті назавжди.

Вічна світла пам’ять Герою Дмитру Прокопіву. Щирі співчуття його батькам, сестрі та всій родині», – про гірку втрату повідомили у громаді.

З 23 по 26 вересня 2025 року у громаді Дні жалоби за юним Героєм.

