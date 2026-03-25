Ігор Перещук чотири роки мужньо захищав рідну Україну від жорстокого ворога. На жаль, на пекельній Донеччині війна обірвала життя сержанта. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Збаразька громада знову отримала трагічну звістку. Загинув наш земляк з Добромірки – Ігор Перещук, 1982 р.н.

Сержант чотири роки мужньо і чесно захищав рідну Україну від жорстокого ворога. Серце воїна перестало битися 21 березня під час виконання бойових завдань у Краматорському районі на Донеччині.

Ігор Перещук служив у відділенні перехоплювачів безпілотних літальних апаратів зенітного ракетного дивізіону.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. Нехай Господь загоює глибокі рани від невимовного горя – втрати найближчої людини.

Зустріч Героя відбудеться завтра, 26 березня, у Сквері Героїв о 14.30 годині.

Кортеж буде рухатись через доброводівське перехрестя.

Після спільної молитви траурна процесія вирушить до рідного села загиблого – Добромірки, де відбудеться парастас.

Чин похорону – у п’ятницю, 27 березня, о 12 годині.

Просимо прийти і гідно вшанувати Героя, який віддав життя за свободу і незалежність нашої Батьківщини», – написав збаразький міський голова Роман Полікровський.