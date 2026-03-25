У Тернопільській початковій школі «Ерудит» напередодні Великодня відбувся благодійний ярмарок на підтримку українських військових. До ініціативи долучилися батьки, учні та педагогічний колектив.

Батьки підготували різноманітні домашні смаколики. Тим часом школярі не лише активно продавали та купували, а й здобували практичні навички: вчилися рахувати кошти, презентувати свій товар, заохочувати покупців і працювати в команді.

Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 178 тисяч гривень, які спрямують на допомогу Збройним силам України. Організатори висловлюють щиру вдячність усім, хто долучився до доброї справи, зазначили в ТМР.