

Від шахраїв постраждала жителька одного з сіл Тернопільського району 1993 року народження.

Їй зателефонував незнайомець, який представився працівником банківської установи, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Під приводом проведення банківських операцій та нібито в потребі “захистити кошти” від потенційних шахраїв зловмисник увів потерпілу в оману, внаслідок чого вона перерахувала 222 704 гривні на невстановлений банківський рахунок.

За даним фактом працівники поліції проводять перевірку, встановлюють усі обставини події та особу, причетну до вчинення шахрайських дій.

Поліцейські вкотре нагадують:

працівники банківських установ не телефонують клієнтам із вимогою переказати кошти на інші рахунки, не запитують реквізити платіжних карток, PIN-коди, CVV-коди чи одноразові паролі з SMS-повідомлень.

У разі надходження таких дзвінків слід негайно припинити розмову та самостійно звернутися до банківської установи за офіційним номером.

Правоохоронці закликають громадян бути обачними, не виконувати вказівок незнайомців під час телефонних розмов та в разі підозри на шахрайство одразу звертатися на спецлінію 102.