Тернопільські поліцейські спільно зі співробітниками СБУ затримали 22-річного чоловіка за підозрою у підпалі відділення банку.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Правоохоронці встановили, що фігурант діяв на замовлення російських спецслужб. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

24 березня близько 21:00 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про пожежу у відділенні одного з банків на масиві «Сонячний». На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, рятувальники та фахівці інших профільних служб.

Пожежу оперативно ліквідували. Під час огляду місця події правоохоронці з’ясували, що причиною займання став умисний підпал.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та опрацювання записів із камер відеоспостереження правоохоронці встановили особу, причетну до злочину.

Співробітники обласного управління карного розшуку спільно з оперативниками Тернопільського районного управління поліції та працівниками СБУ відстежили маршрут пересування палія та встановили його місцезнаходження.

Причетним до злочину виявився 22-річний житель Тернополя. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Як встановили поліцейські, тернополянина завербували представники російських спецслужб через сайт знайомств. Вони вигадали історію про затримання нової «знайомої» та висунули йому вимогу здійснити підпал фінансової установи.

Надалі він отримував від «куратора» детальні вказівки щодо підготовки та вчинення злочину. На банківську картку йому надіслали «завдаток» за виконання завдання.

Чоловік купив бензин, прибув на місце та підпалив відділення банку. Увесь цей час «куратор» перебував на онлайн-зв’язку та контролював весь процес.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.