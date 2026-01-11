зниклим безвісти Казимира Сичевського. Стало відомо: захисник загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна та світла памʼять українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш земляк Сичевський Казимир Казимирович відійшов у вічність на 47-у році життя, під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Казимир вважався зниклим безвісти із 26 серпня 2025 року. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!», – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Подобається це: Подобається Завантаження…