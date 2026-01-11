У фойє Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса відкрилася особлива виставка ікон нашого земляка, Заслуженого майстра народної творчості України Володимира Шерстія «З вірою до Перемоги».

Близько пів сотні ікон, створених у непростий для країни час, наповнені глибоким змістом і світлом. Це – про віру, про надію і про внутрішню силу, яка сьогодні так потрібна кожному з нас.

«Щиро дякуємо Володимиру Шерстію за особливий дарунок нашій громаді – ікону Матері Божої Вишгородської. Запрошую відвідати, виставка діятиме до кінця січня», – написав міський голова Сергій Надал.

