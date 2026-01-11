Олександр Міська із Борщева загинув на пекельній Донеччині, де вже стільки цвіту українського полягло. Герою назавжди буде лише 30 років. Вічна пам’ять і шана молодому українському Воїну!

«І знову громада в смутку та скорботі. Серце крається від отриманої страшної звістки. 30 грудня 2025 року, захищаючи Батьківщину, поблизу н.п. Гришене Донецької області загинув житель міста Борщева, солдат Олександр МІСЬКА, 1995 року народження.

30-річний Герой віддав своє життя за те, щоб кожен з нас мав можливість жити у вільній і незалежній Україні, щоб ми з вами щодня зустрічали схід сонця, могли обійняти дітей, батьків, щоб ніколи ворог більше не прийшов в наш дім!

Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого захисника України та розділяємо біль непоправної втрати. Вічна та світла пам’ять воїну-Герою», – гірку звістку повідомили у Борщівській міській раді.

