На Тернопільщині опалювальний сезон триває у всіх 55 громадах області. Наразі працюють 1019 котелень, тепло подається до 100% закладів соціальної сфери – це понад 1 тисячу закладів освіти, медицини та дошкілля, а також до житлових будинків.

Для підвищення енергетичної стійкості 273 котельні (23%) використовують альтернативні види палива – дрова, пелети та торф.

У разі блекаутів критичну інфраструктуру області можуть забезпечити понад 1800 генераторів, сформовано запас пального, достатній для стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення.

Також в області діє 412 пунктів незламності. Частина з них працює на постійній основі, інші перебувають у готовності до швидкого розгортання та можуть бути відкриті протягом кількох годин у разі надзвичайних ситуацій, повідомили у Тернопільській ОВА.

Подобається це: Подобається Завантаження…