Громади Тернопільщини визначилися з форматом навчання.

В очному форматі навчатимуться 4 громади: Нагірянська, Чортківська, Хоростківська та Тернопільська.

28 громад ухвалили рішення продовжити зимові канікули.

23 громади перейдуть на дистанційне навчання, повідомили в Тернопільській ОВА.

Варто зазначити, уряд рекомендував МОН, обласним військовим адміністраціям та іншим органам влади розглянути перехід на дистанційне навчання або продовження зимових канікул до 19 січня 2026 року.

Рекомендації стосуються закладів дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Департамент освіти і науки Тернопільської ОВА звернувся до органів місцевого самоврядування області застосувати дистанційне навчання або продовжити канікули до 19 січня.

Остаточне рішення щодо формату навчання кожна громада Тернопільщини ухвалює самостійно.

