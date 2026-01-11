«Сало для птахів має бути несолоне, а соняшник – не смажений»

Регулярна підгодівля птахів у складний для них час допоможе їм вижити у люті морози й заметілі. Однак дуже важливо давати їжу регулярно. Найгірше, що може статися в сувору зиму – це збій в підгодівлі або ж її припинення взагалі.

Найкращим кормом для птахів є звичайне соняшникове насіння, але пам’ятайте, воно має бути не смаженим. Дрібним птахам, що мають маленький дзьоб, важкувато добути ядро зі шкаралупи, тому радимо дещо потовкти насіння.

Крім того, годівнички можна наповнювати просом, подрібненим кукурудзяним зерном.

До речі, якщо у вас немає годівниці, сміливо насипайте корм на сніг. До такого імпровізованого «столу» теж злітатимуться птахи, хоча дятлів і повзиків там не побачиш. Ці люблять годуватися на підвішених годівничках.

До корму можна підмішувати насіння маку в невеликій кількості. Ним люблять ласувати чижі й зеленяки.

Для зимової підгодівлі дроздів (чорного, чикотня тощо), викладайте на сніг шматочки яблук і грушок.

Раціон птахів – це корм, збагачений вуглеводами та жирами. Саме ці речовини допоможуть поповнити життєво необхідні жирові запаси, такі важливі для виживання птахів у довгі холодні ночі. За таким кормом не варто ходити далеко до супермаркету чи пташиного ринку, адже ідеальну поживу для птахів із високим вмістом жиру, кожен знайде на своєму кухонному столі. Рештки від сала, кістковий мозок, залишки топленого жиру, крихти тістечок, печива тощо – усім цим можна сміливо ділитися з птахами взимку.

Тільки пам’ятайте, щоб уникнути можливого поширення захворювань, не годуйте птахів сирими кістками чи м’ясом. І не забувайте також про те, що ці наїдки можуть приваблювати до годівничок котів.

Не варто годувати птахів гречаними, пшеничними, ячмінними крупами, а також рисом і пшоном. Два останні види круп розбухатимуть у шлунках птахів і завдаватимуть їм додаткових неприємностей у холоди.

Також не варто загодовувати птахів хлібом. Оскільки хліб для голодного птаха, як попкорн для голодної людини – швидко наповнює пустий шлунок, але не має поживної цінності для птахів. Окрім того, така їжа приваблює до годівнички переважно голубів (особливо в містах).

