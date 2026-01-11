

У Тернопільському обласному центрі служби крові повідомляють про критичну нестачу донорської крові окремих груп у зв’язку з великим терміновим замовленням для потреб фронту.

Найбільша потреба наразі — у крові II−, IV− та IV+ груп. Саме ці запаси швидко вичерпуються через постійні запити від медичних закладів, які надають допомогу пораненим військовослужбовцям

«Ми отримали велике термінове замовлення крові для потреб фронту. Запаси окремих груп зараз критично низькі. Просимо всіх небайдужих донорів із групами II−, IV− та IV+ прийти на донацію», — зазначають у Тернопільському обласному центрі служби крові.

У медичному закладі також нагадують: якщо з моменту останньої донації минуло два місяці, людина може знову здавати кров, за умови доброго самопочуття та відсутності протипоказів.

У центрі крові закликають донорів не зволікати та приходити найближчим часом.

Адреса: Тернопільський центр служби крові (Клінічна, 8).

Час прийому донорів: з 08:00 до 13:00 (ПН-ПТ).

