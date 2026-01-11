Ще два елементи нематеріальної культурної спадщини з Тернопільщини набули офіційного статусу і захисту в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Відповідне рішення прийняло Міністерство культури України.

Йдеться про одразу два елементи НКС Тернопільщини: «Традиція приготування та споживання киселиці в лемківській спільноті» та «Кривулька – лемківська жіноча нагрудна прикраса: орнаментальні традиції та технологія виготовлення».

Пропозиції ретельно готувалися упродовж 2025 року до подачі на розгляд Мінкультури, щодо включення їх до Національного переліку.

Рік тому ці елементи увійшли до обласного переліку НКС Тернопільщини та активно популяризувалися на культурно-мистецьких подіях краю.

Це результат плідної співпраці департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації та Тернопільський обласний методичний центр народної творчості з ініціаторами: Тернопільською організацією Всеукраїнського товариства «Лемківщина» і Музейний Комплекс Лемківське Село.

Киселиця – стародавня традиційна страва – основа лемківського гастрономічного спадку. Її основою є овес, адже Лемківщина вважалася країною вівса та ялівцю. Рецептура приготування киселиці є доволі простою та включає два етапи: приготування закваски та власне самої страви. Їдять киселицю із «бандурками» (картоплею). Також її споживають, як тонізуючий напій. Киселиця – не лише їжа, а й обрядова страва, яку готували здавна на свята та в особливі дні. На Різдвяному, весільному, храмових (кермешових) столах лемків присутність вівсяної киселиці була обов’язковою. Зараз її готують не тільки в Україні, а й у США, Польщі, Канаді та інших країнах уже діти та внуки депортованих.

Кривулька або кривуля – лемківська жіноча нагрудна прикраса – широкий круглий комір з бісеру, який прикривав шию, плечі і груди жінки. Це намисто у вигляді широкого заокругленого мереживного комірця, випліталося із дрібних кольорових намистинок бісеру на волосяній або шовковій основі, орнамент і колір яких гармоніював із декоративними нашивками на одязі. Орнаментальні узори компонувалися на трьох смугах різної ширини. Найпоширенішими мотивами лемківських кривульок є: ромби різноманітних варіацій, квадрати, трикутники, прямі та ламані лінії, зиґзаґи, хрестики та крапки.

Зараз ця прикраса переживає своєрідний пік відродження.

Попри депортацію, яка розкинула лемківський етнос по цілому світі та асимілятивні процеси, ці традиції збереглися донині та передаються з покоління в покоління. А відтепер ще й під захистом в Національному переліку елементів НКС України.

