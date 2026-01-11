Тернопільські рятувальники знову здавали кров.

Потреба в донорах не зникає. Наші захисники, поранені цивільні, пацієнти лікарень потребують переливання щодня. Дефіцит крові не можна перекрити «потім», він має бути закритий «вже».

«Для нас це – системна робота. Ми розуміємо: надійний тил – це повні холодильники в центрах крові.

Закликаємо вас долучитися. Це не складно, не довго і це реально працює. Приходьте в Тернопільський обласний центр служби крові. Ваша допомога потрібна», – наголошують у Тернопільський центр крові.

