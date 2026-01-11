У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відбулася подія, яка має справді загальноукраїнське значення, – презентація унікальних фондів, переданих з Канади Українським Національним Об’єднанням Канади, філія Торонто.

До музейних фондів надійшла колосальна спадщина української діаспори – 16,5 тисячі книг та бібліотечних матеріалів, зібраних упродовж десятиліть далеко від Батьківщини, але збережених із вірою в Україну. Це історичні, культурні, етнографічні видання, приватні бібліотеки, архіви, періодика, праці, які в радянський час були заборонені або ніколи не друкувалися в Україні.

Ці матеріали десятиліттями зберігалися за океаном як святиня. Сьогодні є змога доторкнутися до спадщини, яку берегли українці Канади, поки в Україні тривала боротьба за право бути собою. І завдяки нашим захисникам і захисницям ми маємо державу, здатну приймати, зберігати й осмислювати цю пам’ять.

Важливу роль у підготовці передачі фондів відіграла директорка бібліотеки Св. Володимира в Торонто Анастасія Бачинська, яка особисто пакувала кожну книгу та рятувала приватні бібліотеки українців діаспори від втрати.

Загалом до Тернополя надійшло 440 коробок – майже сім тонн історії, створеної українцями за кордоном упродовж ста років.

Робота над поверненням колекції тривала майже рік і стала можливою завдяки зусиллям музейників, української діаспори та підтримці на державному рівні.

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров зазначив, що завдяки таким колекціям сьогодні відбувається реальна культурна децентралізація, адже саме до Тернополя приїжджатимуть люди з різних регіонів та з-за кордону, щоб побачити, дослідити й глибше осмислити українську історію.

Попереду – кропітка робота з опису, дослідження та оцифрування архівів, щоб ця спадщина стала доступною українцям і науковцям усього світу.

