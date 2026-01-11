Як працює Офіс податкових консультантів у Тернополі
Торік у вересні в Тернополі відкрився Офіс податкових консультантів – простір відкритого діалогу між податковою та платниками. За чотири місяці роботи фахівці Офісу надали майже 400 консультацій.
Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.
Найпопулярніші теми:
застосування РРО/ПРРО;
ліцензування окремих видів діяльності;
погашення податкового боргу;
податкове планування;
упередження ризикових наслідків;
розблокування податкових накладних.
Окрім індивідуальних консультацій, в Офісі регулярно проводяться тематичні зустрічі у форматі активного діалогу.
У цьому році сервіс чекають свіжі рішення для початківців у бізнесі та інтеграція з державними програмами підтримки підприємців.
Адреса Офісу: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1 (ліве крило).