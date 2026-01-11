Торік у вересні в Тернополі відкрився Офіс податкових консультантів – простір відкритого діалогу між податковою та платниками. За чотири місяці роботи фахівці Офісу надали майже 400 консультацій.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Найпопулярніші теми:

застосування РРО/ПРРО;

ліцензування окремих видів діяльності;

погашення податкового боргу;

податкове планування;

упередження ризикових наслідків;

розблокування податкових накладних.

Окрім індивідуальних консультацій, в Офісі регулярно проводяться тематичні зустрічі у форматі активного діалогу.

У цьому році сервіс чекають свіжі рішення для початківців у бізнесі та інтеграція з державними програмами підтримки підприємців.

Адреса Офісу: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1 (ліве крило).

Подобається це: Подобається Завантаження…