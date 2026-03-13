Тернопільські митники призупинили митне оформлення партії товарів, які переміщувалися через митний кордон України у митному режимі імпорт із ознаками порушення прав інтелектуальної власності.

Під час здійснення заходів митного контролю та оформлення товарів посадові особи митниці виявили 605 іграшок із нанесенням торговельної марки «LABUBU».

У зв’язку з наявністю ознак можливого порушення прав інтелектуальної власності відповідно до вимог статті 399 Митного кодексу України митницею прийнято рішення про призупинення митного оформлення товарів.

Таким чином, митники не допустили потрапляння на український ринок продукції з ознаками контрафакту.

Захист прав інтелектуальної власності та протидія переміщенню контрафактних товарів через митний кордон України залишаються одним із ключових напрямів роботи митниці.