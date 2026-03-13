На Тернопільщині поліцейські викрили юристку в одержанні неправомірної вигоди. За 3000 доларів вона обіцяла вирішити питання з військовим обліком.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

У ході досудового розслідування встановлено, що юристка центру правової допомоги пообіцяла чоловікові, який підлягав мобілізації, допомогти виключити його зі списку розшукуваних осіб за порушення військового обліку. Вона запевнила, що для позитивного вирішення даного питання може вплинути на працівників ТЦК та СП. Ціна «послуги» становила 3000 доларів, зазначили у поліції.

“Фігурантка наголошувала «клієнтові», що в разі ненадання обумовленої суми вона посприяє тому, щоб його мобілізували”, – додали у відомстві.

Поліцейські затримали юристку під час отримання 2560 євро неправомірної вигоди ( що еквівалентно 3000 доларів США) відповідно до ст. 208 КПК України.

Слідчі поліції оголосили їй підозру за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

За клопотанням слідчих поліції суд обрав фігурантці запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 166 400 гривень.