Судитимуть 20-річного мешканця Чортківського району, який виправдовував збройну агресію росіян проти України.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

“Скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Чортківського району. Його обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України)”, — розповіли у прокуратурі.

Чоловік створив особисту сторінку в соцмедійному застосунку «Tik Tok». Поширені з його допомогою короткі відео та трансляції були доступні необмеженому колу осіб.

“У вересні 2025 року, перебуваючи у Варшаві, він проводив онлайн-трансляцію. Під час прямого ефіру висловлював прихильність державі-агресору та підтримував ідеї російської пропаганди. Виправдовував збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році. Під час трансляції у якості музичного супроводу включав гімн російської федерації. Перегляд був доступний будь-кому із близько 20 тис. його підписників”, — додали у прокуратурі.

Пропагандисту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі УСБУ в Тернопільській області.