Продаж речей на маркетплейсі обернувся боргами для мешканки Тернопільщини. Жінка втратила понад 126 тисяч гривень, повідомили у поліції області.



Постраждала, 1999 року народження, розмістила оголошення про продаж речей на відомому маркетплейсі.

Згодом їй написав невідомий, який надіслав фішингове посилання нібито для оформлення «безпечної покупки».

Жінка перейшла за вказаним посиланням і ввела реквізити своєї банківської картки.

Після цього з її рахунку було списано 320 гривень нібито на благодійність.

Невдовзі до заявниці зателефонував ще один невідомий через месенджер і представився працівником банку.

Під приводом захисту рахунків, перевірки підозрілих операцій та нібито убезпечення коштів від шахраїв він увійшов у довіру до потерпілої та переконав її повідомити коди й паролі.

Скориставшись отриманою інформацією, зловмисники оформили на ім’я жінки кредити у банківських установах та заволоділи коштами на загальну суму 126 042 гривні.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Розслідування триває.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними під час онлайн-купівлі та продажу товарів.

Не переходьте за сумнівними посиланнями, не вводьте дані банківських карток на сторонніх сайтах і нікому не повідомляйте коди, паролі та SMS-підтвердження.

Працівники банків ніколи не телефонують клієнтам у месенджерах з вимогою надати конфіденційну інформацію.

Якщо ви стали жертвою шахрайства або підозрюєте, що маєте справу зі зловмисниками, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.