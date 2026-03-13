Підрозділ представляє нове бачення: перехід від кількісного протистояння до технологічного виснаження ворога. Нещодавня трансформація підрозділу стала завершенням еволюції до самостійної технологічної сили із системним та інтелектуальним підходом до знищення ворога.

Подолання кризи надії

Перемога – це стратегія і темп. В Україні є всі інтелектуальні ресурси, щоб на основі них цю перемогу здобувати. Центр вже розбудовує та впроваджує практики оборони, які дають нації сили рухатися далі.

«Ворог виснажиться першим»

Це не гасло, а прорахована модель. Професійність та системність, як у випадку з ударами по критичній інфраструктурі ворога, мають виснажити ресурси окупанта швидше, ніж він встигне адаптуватися.

Людиноцентричність

Сила підрозділу – у фахівцях, які перетворюють інженерне мислення на фатальну перевагу на полі бою. Центр шукає не «героїв без страху», а професіоналів, які хочуть реально змінювати хід війни та створювати технології, які вбережуть інші життя.

1 Окремий Центр БпС СБС стає взірцем нової моделі українського війська, де результат вимірюється не числом, а точністю і продуманістю рішень.

Долучайтесь до підрозділу і творіть нову історію нашої держави.

Рекрутинговий центр 1-го ОЦ БпС:

Телефон: +38 0800 334 198

WhatsApp: +38 096 602 69 39.